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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: لا اتصال بين بوتين وترامب حول حادث تحطم طائرة واشنطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، حدوث أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية عن بيسكوف قوله رداً على سؤال عما إذا كان قد جرى أي حوار بين الرئيسين الروسي والأمريكي حول الحادث: "لم يتم"، نافياً الأمر بشكل قطعي.

يأتي هذا بعدما صرح ترامب خلال كلمة له في البيت الأبيض بأنه لم يتواصل مع بوتين بشأن الحادث، رغم وجود روس بين الضحايا، وفُسرت تصريحات ترامب على أنها قد تشير إلى وجود حوار بين الزعيمين حول مواضيع أخرى غير الحادث.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن أسفه لمصرع مواطنين روس في حادث الطائرتين، مؤكداً أنه لم يبحث مع الرئيس الروسي الموضوع، وأن بلاده ستساعد في إرسال الجثامين إلى روسيا.

ترامب يلوم بايدن وأوباما

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن السلطات "لا تعرف" بعد سبب الحادث، لكنه أضاف: "لدينا بعض الآراء القوية والأفكار واضحة للغاية".

وأعرب عن أسفه لـ"تحول العمل حالياً لمهمة انتشال الضحايا، حيث لا يوجد أي ناجين"، وتابع: "كان هناك مواطنون روس من بين الضحايا، وكانوا ضمن الوفد الروسي، ومجموعة موهوبة للغاية. للأسف، كانوا على متن الطائرة.. ونحن نعرب عن خالص أسفنا لهذه الخسارة الكبيرة".

وأردف: "على مر السنين، رأينا حوادث مثل هذه، ونسمع دائماً عبارة معتادة: نحن نحقق في الأمر، وبعد 3 سنوات يصدرون تقريراً. لكننا نعتقد أن لدينا أفكاراً واضحة عما حدث، وسنعمل على معرفة الحقيقة الكاملة، وسنضمن ألا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى".

وذكر أن "إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) والجيش الأمريكي يجرون تحقيقاً شاملاً ومنهجيًا"، متهمًا الرئيسين السابقين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن بـ"وضع السياسات والمصالح الحزبية أولاً، على حساب الأمن".

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