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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القطار الكهربائي الخفيف يطلق رحلات بدون توقف بدءا من الغد

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
حمادة خطاب
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أعلنت الشركة المشغلة  للخط الثالث للمترو  والقطار الكهربائي الخفيف إطلاق رحلتين بدون توقف من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون أي توقف.

وقالت الشركة الفرنسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إنه تقرار تعديل مواعيد تشغيل  قطار العاصمة بداية من فبراير، بتوفير رحلتين مباشرتين الساعة ٧:٣٠ و٨:٠٠ صباحًا من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون أي توقف.


ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.
 
ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.
 
كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.
 

العاصمة الإدارية الجديدة القطار الكهربائي الخفيف مسار القطار

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