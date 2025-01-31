محمد صلاح: زيزو جزء من فريق الزمالك وليس الفريق بالكامل

قال محمد صلاح لاعب الزمالك السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب تأخر كثيرًا في ملف الصفقات.

وتابع محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك يجب أن يتعاقد مع ثنائي قلب دفاع في أسرع وقت".

وأكمل:" نغمة الغضب من عدم المشاركة أصبحت جديدة وعلى المدرب أن يكون مسيطر على الفريق".

وأضاف:" بنتايج لا يستحق مبلغ مليون دولار وهذا الرقم من الأفضل أن يدفع في جناح أو مهاجم".

واستطرد:" نادي أحد السعودي سعيد برحيل ميشالاك عن الفريق".

وأردف:" زيزو جزء من فريق الزمالك وليس الفريق بالكامل وملف التجديد تأخر كثيرًا".

واختتم نجم الزمالك السابق:" اللاعبين حاليًا لا يفكرون سوى في المادة وليس الانتماء".