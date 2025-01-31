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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| السلطات الأمريكية تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة واشنطن المنكوبة وترامب يلوح بإجراء قاس ضد بريكس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

دولة أوروبية تحظر تطبيق "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي

قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية الخميس إنها حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها.

برا وجوا.. تعزيزات عسكرية لقواعد التحالف الدولي بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات "التحالف الدولي" استقدمت تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية لقواعدها شمال شرق سوريا.

الشرع: سنشكّل حكومة شاملة تعبّر عن تنوع سوريا

قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مساء الخميس، إن بلاده "تمد يدها بالسلام للجميع"، مشددا على أن "العملية السياسية في البلاد تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء".

روسيا.. الدفاعات الجوية تسقط 17 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية في 4 مناطق بجنوب البلاد خلال فترة تزيد قليلا عن ساعتين، وفق ما نقلت "رويترز".

وزير خارجية أمريكا يوضح دوافع ترامب للاستحواذ على جرينلاند

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس إن الرئيس دونالد ترامب جادّ في سعيه لشراء جرينلاند، الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

تحطم طائرة واشنطن.. السلطات الأمريكية تعلن العثور على الصندوق الأسود

أعلنت سلطات النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، العثور على الصندوق الأسود لطائرة الركاب المحلية المنكوبة والتابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" والتي كان على متنها 64 راكبًا حينما اصطدمت بطائرة هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي تحمل 3 جنود، وتحطمت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريجان الدولي في واشنطن.

البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو

أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.

الكرملين: لا اتصال بين بوتين وترامب حول حادث تحطم طائرة واشنطن

نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، حدوث أي اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حادث تحطم الطائرة في واشنطن.

زعماء عرب يهنئون الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

هنأ زعماء ورؤساء عدد من الدول العربية أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.

ترامب يلوح بإجراء قاس ضد بريكس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" الالتزام بعدم إطلاق عملة جديدة للمجموعة أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي.

إسرائيل تشن غارات على شرقي لبنان والمنطقة الحدودية مع سوريا | فيديو

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات على مواقع شرقي لبنان والمنطقة الحدودية مع سوريا.

وزير الخارجية الأمريكي: استمرار الصراع يدمر أوكرانيا ويفاقم خسائرها

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يتسبب في تدمير أوكرانيا وفقدانها المزيد من الأراضي.

واشنطن ترامب تحطم طائرة بريكس

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