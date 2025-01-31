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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحالة المرورية.. سيولة صباحا وكثافات مساء بسبب الزمالك وبيراميدز

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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شرح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة والتي تشهد هدوءًا ملحوظًا على معظم المحاور والميادين الرئيسية، وذلك بسبب الإجازة الرسمية لمؤسسات الدولة والقطاع العام، إلى جانب استمرار إجازة نصف العام الدراسي، مما ساهم في تقليل الكثافات المرورية بشكل واضح.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور كثفت خدماتها الأمنية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، تزامنًا مع زيادة حركة السفر بين المحافظات لقضاء إجازة نهاية الأسبوع مع العائلات، حيث تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمتابعة أي أعطال أو حوادث قد تعرقل حركة السير.


حالة أبرز المحاور المرورية اليوم

الطريق الدائري: يشهد كثافات مرورية متوسطة في بعض المناطق، خاصة في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الجيزة، ويفضل استخدام محور روض الفرج - الضبعة كبديل.

محور المنيب: كثافات مرورية عند منزل البحر الأعظم باتجاه شارع ربيع الجيزي ومناطق الدقي، ويُفضل استمرار السير على الدائري حتى محور المنصورية كبديل.


المحاور الداخلية: حركة السير منتظمة بشكل عام، مع استمرار المتابعة الأمنية على مدار اليوم.


وأوضح اللواء أحمد هشام أن مديرية أمن القاهرة وضعت خطة مرورية خاصة بمحيط استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الزمالك وبيراميدز، حيث تم الدفع بخدمات مرورية إضافية لتأمين محور الواحة والطرق المؤدية إلى الاستاد، مع تكثيف الإشراف الميداني لضمان سيولة الحركة.


تحويلات مرورية بمحيط الزمالك

 كما أشار الخبير المروري إلى وجود تحويلات مرورية مؤقتة بشارع محمد مظهر بالزمالك، بسبب أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أمام فندق هيلتون الزمالك، حيث تم تحويل حركة المرور إلى شارع أحمد حشمت مع وضع علامات إرشادية لتنظيم السير ومنع التكدسات.

وأكد اللواء أحمد هشام أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في متابعة الحالة المرورية على مدار اليوم، مع توفير كافة المساعدات الفنية لرفع أي معوقات وضمان رحلة آمنة للمواطنين.

الحالة المرورية محور روض الفرج الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة

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