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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاءً لروح محمد الضيف .. حماس تدعو لهذا الأمر بعد صلاة الجمعة

محمد الضيف
محمد الضيف
محمود نوفل
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دعت حركة المقاومة الفلسطينية  (حماس) إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء بعد صلاة الجمعة في فلسطين وفي جميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.

وذكرت حماس في بيان لها ان ذلك يأتي وفاءً للقادة الشهداء الكبار في المقاومة وفي مقدمتهم قائد أركان كتائب القسام القائد المجاهد الشهيد "محمد الضيف" الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى" دفاعًا عن أرض فلسطين المباركة ومقدساتها وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة  استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف.

وقال أبو عبيدة في بيان إن أبو الضيف استشهد، إلى جانب و6 قياديين آخرين، من كتائب القسام، وهم مروان عيسى ورائد ثابت ورافع سلامة أيمن نوفل وغازي أبو طماع.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الجاري، وبدأت بعد ذلك حماس وإسرائيل في إتمام صفقة تبادل الأسرى.


وتعرض قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى يناير 2025 لعدوان إسرائيلي غاشم تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

حماس صلاة الجمعة محمد الضيف صلاة الغائب استشهاد محمد الضيف

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