بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد عقد نجم جديد

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي برشلونة يستعد للإعلان عن تجديد عقد نجمه الشاب جافي، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "سيوقع جافي على عقد جديد مع برشلونة، اليوم، حيث أن جميع المستندات جاهزة لعقد طويل الأجل".

وأضاف: "الشرط الجزائي في عقد جافي الجديد مع برشلونة سيكون 1 مليار يورو، مثل بيدري".

وختم الصحفي الموثوق: "التاليون في قائمة المدير الرياضي ديكو، لتجديد عقودهم، هم: إنيجو مارتينيز ولامين يامال.



يذكر أن نادي برشلونة أعلن أمس الخميس تجديد عقد نجمه بيدري حتى عام 2030.

برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، متأخرًا بـ7 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.