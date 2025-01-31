لفهم أداء المحتوى.. إنستجرام يجرى تغييرات على ميزة Insights

يعمل إنستجرام على إدخال بعض التغييرات على ميزة الرؤى الخاصة بها أو Insights، بهدف مساعدة المبدعين على فهم أفضل لكيفية أداء محتواهم.

ويعد الهدف من هذه التعديلات هو توفير رؤى قابلة للتنفيذ وتوصيات شخصية، حتى يتمكن المبدعون من معرفة الاتجاهات العامة لدى جمهورهم وأداء منشوراتهم على إنستجرام بشكل أكثر دقة.

انستجرام يجرى بعض التغييرات على ميزة Insights للمبدعين لفهم أداء المحتوى

أحد المقاييس الجديدة يسمى "معدل العرض"، وهو يتيح للمبدعين معرفة النسبة المئوية للأشخاص، سواء من المتابعين أو غير المتابعين، الذين يستمرون في مشاهدة المحتوى بعد أول ثلاث ثوانٍ. هذه الثواني الأولى تعتبر حاسمة في جذب الانتباه، ويهدف المقياس إلى مساعدة المبدعين في معرفة ما إذا كانت مقاطع الريلز تشد انتباه الجمهور من اللحظة الأولى.

مقياس آخر جديد يدعى "وجهات النظر مع مرور الوقت" يتيح للمبدعين متابعة المشاهدات التي تلقاها منشوراتهم حتى اللحظة، مقارنةً بالمشاهدات المتوسطة التي تحصل عليها منشوراتهم عادة في نفس الفترة الزمنية. كما يوفر المقياس إمكانية التفرقة بين المشاهدات من المتابعين وغير المتابعين.

بالإضافة إلى هذه المقاييس، تقدم إنستجرام أيضا نصائح مخصصة وقابلة للتنفيذ لمساعدة المبدعين في فهم ما إذا كان محتواهم يحقق نتائج أفضل أو أسوأ من المعتاد. تهدف هذه النصائح إلى توجيه المبدعين بسهولة نحو ما يتفاعل معه جمهورهم بشكل أكبر.

انستجرام يجرى بعض التغييرات على ميزة Insights للمبدعين لفهم أداء المحتوى

هذه التغييرات تأتي في إطار سعي إنستجرام المستمر لدعم المبدعين ومساعدتهم على تنمية جمهورهم وزيادة وصولهم. من خلال توفير المزيد من البيانات والملاحظات العملية، تهدف المنصة إلى تسهيل عملية إنشاء محتوى يتناسب مع اهتمامات الجمهور ويساهم في تحقيق أهداف المبدعين.

ستساعد هذه المزايا الجديدة بشكل كبير المبدعين في تحسين المحتوى الخاص بهم، كما ستساهم هذه التغييرات في مساعدة مبدعين آخرين على تطوير جمهورهم وزيادة تفاعلهم مع المنشورات التي تتم مشاركاتها على إنستجرام، وذلك في ظل المنافسة مع منصات مثل تيك توك، لذا من المهم أن توفر “ميتا” للمبدعين تنويع لحضورهم الرقمي والبحث عن طرق لتحقيق الدخل عبر منصاتها.