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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إجراءات الطلاق استمرت عامين.. فنانة وإعلامية شهيرة تكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز
قسم الفن
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كشفت الفنانة والإعلامية المصرية - الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن كواليس طلاقها من خالد عز الدين، بعد زواج دام 10 سنوات وأثمر عن ابنتهما يسمة البالعة من العمر 9 سنوات.

وقالت في تصريحات إعلامية عن إعلانها الخبر في الجزء الثالث من مسلسل Dubai Bling: "أنا حزينة لإعلامكم بأن قصتي الخيالية قد انتهت، أنا مطلّقة رسمياً". وأضافت: "كان الأمر صعباً جداً حين أعلنتها للمرّة الأولى، شعرت بالغصّة"، موضحةً أن إجراءات الطلاق استمرت عامين.

ونفت مهيرة عبد العزيز أن تكون قد احتفلت بطلاقها، لكنها اكتفت بتجمّع لإعلان الانفصال، مؤكدةً: "أنا لا أشجع على الطلاق".

وأعلنت مهيرة أنها تحضّر أزياء للموسم الرابع من Dubai Bling، مضيفةً عن تجربتها في النسخة السابقة: "أنا معتادة على كل أنواع العرض، إذ سبق أن خضت في مجال التمثيل والمسرح والسينما، ولكن هذه المرة الأولى التي أخوض فيها تجربة تلفزيون الواقع، وأعتقد أن الناس الذين يعرفونني جيداً، رأوا أنني ظهرت على حقيقتي وطبيعتي".

وأردفت بالقول: "حاولت أن أدع الجمهور ليرى جانباً لا يعرفه عني، أكثر حساسيةً ونضجاً.. أعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير حقيقي، إذ لامست مشاعر الكثيرين، وعبّرت عن تجارب نساء كثيرات، أعلم ذلك بسبب الرسائل التي وصلتني".


 

طلاق مهيرة عبد العزيز

وكانت قد أعلنت الفنانة والإعلامية المصرية - الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عن طلاقها رسمياً ، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة.. اليوم أعلن طلاقي رسمياً لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يوماً ما سأفعل وربما يوماً ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية".

وأضافت مهيرة عبد العزيز: "ربما يوماً ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق لاكتشف أنهم لعبوا دوراً في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة، عذراً لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدراً لقوتي أملاً بأن غد أجمل ومع الصفحة الجديدة التي أفتحها أحب أن أقدم نصيحة للبنات".

مهيرة عبد العزيز طلاق مهيرة عبد العزيز خالد عز الدين

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