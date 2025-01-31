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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: الزمالك يتوصل إلى اتفاق مع صفقتين جديدتين

الزمالك
الزمالك
البهى عمرو
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أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن نادي الزمالك نجح في التوصل إلى اتفاق مع صفقتين جديدتين، وسيتم الإعلان عنهما في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الزمالك يواجه ضغوطًا كبيرة من جماهير النادي بعد الصفقات القوية التي أبرمها الأهلي مؤخرًا.

وأوضح أن النادي الأهلي، أبرم صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة على جميع الألقاب والبطولات التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن الأهلي يسعى جاهداً لتقديم أداء قوي ومميز في مختلف المسابقات، سواء كانت محلية أو قارية.

وأوضح محمد عصام في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير عبر قناة “صدى البلد”، أن النادي الأهلي قد نجح في إبرام خمس صفقات حتى الآن، واعتبر أن أهم هذه الصفقات هي التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، موضحاً أن بن شرقي يعتبر إضافة قوية للفريق، حيث يتمتع بمهارات عالية وقدرات فنية مميزة.


ووصف محمد عصام، صفقة انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي بأنها "صفقة جماهيرية" و"ضربة موجعة" لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، مشيراً إلى أن جماهير الزمالك كانت تأمل في بقاء بن شرقي مع الفريق، ولكن انتقاله للأهلي شكل صدمة كبيرة لهم قائلاً: "كان الله في عون جماهير الزمالك، فبعد رحيل إمام عاشور للأهلي أصبح كمان بن شرقي أهلاوي".

وأشار محمد عصام، إلى أن النادي الأهلي يسعى أيضًا لتعزيز خط هجومه، حيث يجري مفاوضات مع المهاجم المصري مصطفى محمد من أجل التعاقد معه، مؤكداً أن إدارة الأهلي تسعى جاهدة لضم أفضل اللاعبين من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.


 

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