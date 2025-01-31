افتتاح مسجد «الهمة البحري» بكفر الشيخ بتكلفة مليون و250 ألف جنيه

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، افتتاح مسجد الهمة البحري بمركز بيلا بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك برعاية وحضور الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

حضر الافتتاح محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

ووجهت آمال بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الشكر لكل من ساهم في إنشاء المسجد من المشاركة المجتمعية من أهالي القرية، مؤكدة أن مساحة المسجد 490 متراً مربعاً، بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، مثنية على وزارة الأوقاف لحرصها على افتتاح المساجد والعناية بها.