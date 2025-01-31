منذر رياحنة يتحدث عن روايته الأولى "عالم يتنفس الموت".. خاص (فيديو)

تحدث الفنان الأردني منذر رياحنة في لقاء خاص لصدى البلد أثناء حفل توقيع روايته الأولى " عالم يتنفس الموت" في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال رياحنة" ليه الجمهور دايما شايف إني بقدم أدوار شر فقط في الأعمال الفنية مثل مسلسلات خطوط حمراء ، جعفر العمدة و المعلم ، ليه مش بيشوفوا وجهة النظر الأخري و الادوار طبيعية بسبب الأحداث يعني في جعفر العمدة أختي السبب في كل اللي حصل ، في خطوط حمراء اتقتل ابني و أخويا وأبويا أكيد هنتقم.. و مازح: أكيد مش هطلع مهندس يعني".

وتابع منذر عن الرواية قائلا" تتميز رواية "عالم يتنفس الموت بعمق أدبي والرواية حقيقية من غير فلسفة الكتابة و عمق الكلمات و مجموعة كبيرة من الذكريات التي عشتها و الرواية 43 بابا، و أهدي روايتي الأولى لكل طفل يتيم في وطننا العربي ".

و اختتم " شريكتي في كتابة الرواية مارجو حداد، كان هناك تناغم كبير بيننا في الكتابة ، و الهدف الرئيسي في سطورها الأولى الاستمتاع بالشخصيات و كأنها من لحم ودم ".

تدور أحداث الرواية فى عالم ملىء بالخيال والواقع والحقيقة ربما كانت منسية بشخصيات بطولية متنوعة وبمواقف ربما شاهدناها ولم ننظر إليها وبمطر تساقط علينا دون أن نشعر بالبلل، جوانب مألوفة من الحياة وبالحياة قد تكون مستوحاة من حكاية عرفناها أو سمعنا عنها، لكنها تظل عملا أدبيا يتجاوز حدود الواقع ليصنع عالماً حقيقيا خاصا به.



