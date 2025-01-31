ياسمين عز: دلل زوجتك وامتدحها باستمرار

وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة للأزواج، داعية إياهم إلى التعبير عن إعجابهم بزوجاتهم بعبارات رقيقة، مثل الإشادة بجمال رائحة شعرهن.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها "كلام الناس" أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلق أجواءً أكثر دفئًا داخل المنزل، مشيرة إلى أن الأزواج يجب أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع زوجاتهم، وليس فقط مع زملائهم وأصدقائهم.

وأكدت الإعلامية ياسمين عز، أن الرجل عليه أن يتحمل المسؤولية بدلاً من التذمر، قائلة: "إذا لم يعجبك القميص بعد الغسيل، أرسله إلى المغسلة وادفع من جيبك يا حبيبي".

كما قدمت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة حول الكي، مشيرة إلى أن الرجل يمكنه الاكتفاء بكي الجزء الأمامي من القميص، لأن بقية الأجزاء لن تكون ظاهرة تحت البدلة.