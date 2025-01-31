معاك يا ريس ولا للتهجير يتصدران قائمة الأكثر رواجا في أمريكا

تصدر هاشتاج معاك يا ريس ولا للتهجير التريند على منصة إكس في أمريكا بعد رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين إلي مصر .

وتفاعل رواد موقع إكس مع هاشتاج #معاك_ياريس و#لا_للتهجير رافضين تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لمصر وتفاعل رواد موقع إكس مع موقف القيادة المصرية وتدعيمها لرفض التهجير .

ومن ناحية أخري شهد معبر رفح توافد ملايين المصريين من الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الرافضين تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها تهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم إلى مصر .