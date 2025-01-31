انخفاض تاريخي في عدد المواليد بمصر لأول مرة منذ 15 عامًا

أعلن الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن تسجيل انخفاض في عدد المواليد بمصر لأول مرة منذ 15 عامًا، مشيدًا بهذا التطور باعتباره إنجازًا غير مسبوق يستحق الاحتفال.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر عانت لعقود من معدلات مواليد مرتفعة، شهدت قفزة كبيرة منذ عام 2010.

دور الدولة في تحقيق هذا الإنجاز

أكد «الشيتاني» أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية عام 2014 كانت العامل الرئيسي وراء هذا الإنجاز.

وقال إن الرئيس وضع القضية السكانية على رأس الأولويات، وتناولها في الاجتماعات والمؤتمرات المختلفة بهدف اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على الزيادة السكانية.

تركيز حكومي مستمر

وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت اهتمامًا غير مسبوق من قبل الحكومة للحد من معدلات المواليد بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والتي كانت تشكل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جهود متكاملة للسيطرة على الزيادة السكانية

يأتي هذا الانخفاض كدليل على نجاح السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الدولة، بدءًا من حملات التوعية وصولًا إلى دعم خدمات تنظيم الأسرة وتطوير البنية الصحية.