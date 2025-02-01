البورصة تريح 13.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 13.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30010.62 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8551.90 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 37365.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 10102.36نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 360.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 448.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 11 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7.34% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.66%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.