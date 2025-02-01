الابتكار والتكنولوجيا يقودان سباق التصنيف العالمي للاستدامة .. تفاصيل

تعتمد معايير اختيار الشركات الأكثر استدامة عالمياً على مجموعة شاملة من المؤشرات والمقاييس التي تعكس التزام هذه الشركات بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وتشمل هذه المعايير ثلاثة محاور رئيسية: المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

في المحور البيئي، يتم تقييم جهود الشركات واستخدام التكنولوجيات المختلفة في خفض انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام. كما يتم النظر في استثماراتها في مجال البحث والتطوير المستدام وابتكار حلول صديقة للبيئة.

أما في المحور الاجتماعي، فيتم تقييم سياسات الشركات تجاه موظفيها، بما في ذلك التنوع والشمول، وتمكين المرأة في المناصب القيادية، وظروف العمل، والتدريب والتطوير المهني. كما يشمل التقييم علاقات الشركة مع المجتمعات المحلية ومساهماتها في التنمية المجتمعية.

وفي محور الحوكمة، يتم النظر في الشفافية والمساءلة في إدارة الشركة، وربط المكافآت التنفيذية بأهداف الاستدامة، وجودة التقارير المالية وغير المالية.

تعتمد عملية التقييم على بيانات كمية موثقة تشمل الأداء المالي، والإيرادات المستدامة، وإدارة سلسلة التوريد، والعلاقات مع أصحاب المصلحة. كما تؤخذ في الاعتبار قدرة الشركة على الابتكار وتطوير حلول تساهم في التنمية المستدامة العالمية.



وفى هذا الصدد اعلنت شنايدر إلكتريك العالمية تصدر تصنيف Corporate Knights للاستدامة للمرة الثانية وهو ما يدفع تطوير حلول الطاقة المستدامة والتحول الرقمي.