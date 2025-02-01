أفضل لاعب في آسيا.. طارق السيد يكشف كواليس صفقات الزمالك الجديدة

كشف طارق السيد عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك عن كواليس صفقات الزمالك الجديدة.

وقال طارق السيد عبر برنامج الكورة مع فايق على قناة ام بي سي مصر 2 :لجنة الكرة في الزمالك عرضت أسماء قوية والزمالك كان بيفاوض أفضل لاعب في قارة آسيا من غير ما حد يعرف وهو المعز علي.

و تابع :الزمالك فاوض المعز علي وناديه رفض واللاعب كان عاوز الزمالك ومتمسك بيه والزمالك كان متمسك باللاعب لكن ناديه رفض، لجنة الكرة ملهاش ذنب بقي المفاوضات تتم أو لا.

واضاف : لجنة الكرة عرضت أسماء بالاتفاق مع رئيس النادي كانت هتبقى إضافة قوية جدا لو تمت