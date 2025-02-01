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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها

علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
أسماء عبد الحفيظ
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تعد العين من الأجزاء الحساسة في الجسم، وأي تغيير غير عادي قد يحدث فيها قد يكون ناتجًا عن مشكلات صحية، لكن في بعض الأحيان قد تشير هذه التغيرات إلى أمراض خطيرة، مثل سرطان الرأس والرقبة. على الرغم من أن العديد من الناس قد يعتقدون أن بعض هذه الأعراض هي مجرد مشاكل بسيطة تتعلق بالعيون، إلا أنها قد تكون في الحقيقة مؤشرات مبكرة لمرض أخطر.

علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة 

وفقًا لما ذكره موقعي "مايو كلينك" و"كانسر"، يمكن أن تظهر بعض التغيرات في العين كدلالة على وجود سرطان في منطقة الرأس أو الرقبة. إذا لاحظت أي من هذه العلامات، فلا يجب تجاهلها أو تأجيل استشارة الطبيب، حيث أن الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطان يمكن أن يحسن فرص العلاج والشفاء بشكل كبير.

إليك بعض العلامات التي قد تكون مرتبطة بسرطان الرأس والرقبة:

تورم الجفن أو الحجاج

يُعد تورم الجفن أو المنطقة المحيطة بالعين (الحجاج) من العلامات التي قد تشير إلى انتشار السرطان إلى تلك المنطقة. إذا لاحظت انتفاخًا مفاجئًا في هذه المناطق، يجب أن تستعين بطبيب لإجراء فحوصات دقيقة.

احمرار العين أو الشعور بالحكة

الاحمرار المستمر في العين أو الشعور بالحكة قد يكون ناتجًا عن تهيج في العين بسبب مشاكل في الجيوب الأنفية أو الغدد الدمعية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا العرض مرتبطًا بسرطان الرأس أو الرقبة، مما يستدعي مزيدًا من الفحص الطبي.

الرؤية المزدوجة أو فقدان جزئي للبصر

إذا بدأت في ملاحظة رؤية مزدوجة أو شعرت بفقدان جزئي للرؤية، فقد يكون ذلك نتيجة لضغط الورم على الأعصاب المسؤولة عن حركة العين أو نقل الإشارات البصرية إلى الدماغ. هذا التغيير في الرؤية يجب ألا يُستهان به، ويستدعي زيارة الطبيب فورًا.

تدلي الجفن

إذا لاحظت تدلي الجفن العلوي أو السفلي، فقد يشير ذلك إلى ضعف العضلات المسؤولة عن حركة الجفن. في بعض الحالات، قد يكون هذا مرتبطًا بسرطان الرأس والرقبة الذي قد انتشر إلى الأعصاب المحيطة بالعين.

تغير في شكل بؤبؤ العين

تغير شكل بؤبؤ العين أو حجمه، أو حتى عدم التساوي بين العينين في هذا الجانب، قد يكون علامة على وجود مشكلة عصبية تتعلق بالسرطان. هذه التغيرات قد تكون مؤشرا على اضطراب في الأعصاب المرتبطة بالعصب البصري أو أجزاء أخرى من الرأس.

التشخيص المبكر له أهمية كبيرة

إن ظهور مثل هذه التغيرات في العين يجب ألا يُستهان به، حيث إن التشخيص المبكر يمكن أن يزيد من فرص الشفاء بشكل كبير. إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، من الضروري التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة. الكشف المبكر عن سرطان الرأس والرقبة يمكن أن يساهم في العلاج الفعال والحد من المضاعفات المحتملة.

السرطان العين سرطان الأجزاء الحساسة في الجسم فرص العلاج والشفاء علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة

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