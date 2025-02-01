قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من ترامب بعد حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا
أسامه نبيه : الزمالك صعب ينافس على أي بطولة حاليا
اشتباك عنيف بين نجم الزمالك وبعض الجماهير الغاضبة .. ماذا حدث؟
حسام المندوة: لاعبو الزمالك حصلوا على جزء من المستحقات المالية قبل مواجهة بيراميدز
ماثيو ماكونهي وإقامة جبرية.. أبرز تصريحات هنا الزاهد مع مني الشاذلي
علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها
أخطاء وهلوسة.. صحفي تكنولوجيا يختبر قوة الذكاء الاصطناعي في تأليف الكتب
الأرصاد تحذر من الطقس اليوم .. اعرف الأسباب
كارثة جوية جديدة بأمريكا.. تحطم طائرة في فيلادلفيا | فيديو
حازم إمام وميدو .. خالد الغندور يقترح حلا لمشاكل الزمالك
أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
تعاقبون الجماهير والمستوى غير جيد..عبد الحليم علي يهاجم لاعبي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة جوية جديدة بأمريكا.. تحطم طائرة في فيلادلفيا | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم، جوش شابيرو أن طائرة صغيرة تحطمت شمال شرقي مدينة فيلادلفيا، اليوم السبت.

وأفاد المسؤول أن طواقم الإنقاذ تحركت للتعامل مع حادث التحطم، الذي وقع قرب مركز روزفلت للتسوق، وسط مخاوف من وجود عدد من الضحايا على الأرض.

وقالت شرطة فيلادلفيا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن انفجارا وقع بعد تحطم الطائرة في منطقة بالجزء الشمالي الشرقي من المدينة وكان على متنها شخصان.

وتسبب الحادث في نشوب حريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام وظهر في مقاطع مصورة، بينما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

ويبعد موقع التحطم أقل من 5 كيلومترات من مطار شمال شرق فيلادلفيا، الذي يخدم بشكل رئيسي طائرات رجال الأعمال والرحلات المستأجرة.

ويأتي الحادث بعد أقل من يومين تصادم جوي بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية في سماء واشنطن، أسفر عن مقتل 67 شخصا في أخطر كارثة طيران بالولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن.

سقوط طائرة تحطم طائرة فيلادلفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الجهر بالمعصية من أخطر أنواع الفساد

معنى الإلحاد في أسماء الله

معنى الإلحاد في أسماء الله .. عالم أزهري يجيب

مصحف

رد قوي من رئيس جامعة الأزهر على كل من ينكر وجود الله

بالصور

علامات في العين تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة.. تعرف عليها

علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة
علامات في العين قد تشير إلى بداية سرطان الرأس والرقبة

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع

أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع
أيتن عامر تتألق في باريس بمعطف فرو أنيق.. وسعره يفاجئ الجميع

اصفرار الوجه والجلد .. 9 علامات تظهر الإصابة بسرطان القولون

سرطان القولون
سرطان القولون
سرطان القولون

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

محمد عبده
محمد عبده
محمد عبده

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد