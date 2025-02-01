اشتباك عنيف بين نجم الزمالك وبعض الجماهير الغاضبة .. ماذا حدث؟

أعقبت مباراة فريق الزمالك وبيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر ، مشادات بين نجم الفريق وبعض الجماهير البيضاء .

وكان قد دخل نبيل عماد دونجا في مشادات قوية مع بعض جماهير الزمالك عقب ثلاثية بيراميدز.

وبدأت الأزمة أثناء خروج دونجا من استاد الدفاع الجوى، ليصطدم ببعض الجماهير الغاضبة من الهزيمة ووصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وحقق بيراميدز انتصارًا كبيرًا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.