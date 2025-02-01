بيان عاجل من ترامب بعد حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن طواقم الطوارئ تقوم بعمل "رائع" وذلك تعقيبا على سقوط طائرة صغيرة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب منشورًا على منصة "تروث سوشيال" قال فيه: "من المحزن جدًا أن نرى الطائرة تسقط في فيلادلفيا، بنسلفانيا. لقد فقدنا المزيد من الأرواح البريئة. لقد شارك شعبنا بشكل كامل. لقد تم بالفعل تكريم المستجيبين الأوائل على عملهم الرائع. سوف نتابع المزيد".

ووصف بعض من وثّقوا لحظة سقوط الطائرة بأنها تحولت بعد انفجارها في الجو إلى "جسم فضائي مشتعل" أو "مذنب ضخم استحال كرة من نار" تتهاوي من السماء.

وأشار بعض شهود العيان إلى أن الطائرة اصطدمت بالأرض بعنف وأحالت ليل المنطقة إلى نهار، بفعل الانفجار القوي الذي نجم عن الارتطام.

وأشار بعض السكان إلى أن الطائرة عند سقوطها أصابت عدداً من المباني والسيارات في المنطقة، تاركة وراءها دماراً واسعاً وفوضى عارمة.

وغادرت الطائرة مطار شمال شرق فيلادلفيا، مساء الجمعة، وكانت متجهة إلى مطار سبرينجفيلد-برانسون الوطني في ميسوري، قبل أن تفقد السيطرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

وتفيد السلطات في تقاريرها المبدئية حول الكارثة الجوية بأن حطام الطائرة تناثر بعد سقوطهان على مساحة تصل إلى أكثر من ربع ميل.

وأغلقت دوريات الشرطة التي هرعت إلى منطقة الحادث، كافة الطرق المؤدية لمكان سقوط الطائرة، وباشرت معاينتها وتحرياتها في الموقع.

وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة، في حين أفاد موظفو الطوارئ بأن الأشخاص الستة هم طبيبان وطياران ومريض، ويحتمل أن يكون من بينهم أحد أفراد عائلة المريض، وفق شبكة "سي.بي.إس".