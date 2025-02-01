ناصر ماهر: زيزو لاعب كبير وحقه يحصل على أموال جيدة

علق ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس" على عقد زيزو وتأثيره على غرفة ملابس الزمالك .

وقال ناصر ماهر بأن زيزو لاعب كبير ووجوده في الفريق مهم، أي لاعب لديه إمكانيات جيدة تحب أن يكون متواجدًا مع الفريق، وأتمنى أن يحصل على أفضل شيء في الدنيا، هذه فترته لكي يحصل على أموال جيدة ولا توجد مشكلة".

وأختتم حديثه : "عبد الله السعيد لاعب كبير وأكثر شيء مميز فيه بالنسبة لي أنه لاعب ذكي جدًا، وقراراته كلها في توقيتها، عندما ألعب أنا وهو في الملعب، أكون متأكدًا أن الكرة ستأتي لي في المكان المناسب".

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.