موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري والقنوات الناقلة

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الدفاع الجوى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى بالجولة الثانية عشر .

ويقام اللقاء فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أكد الدكتور حسام المندوة أمين صندوق نادي الزمالك أن اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم المتأخرة قبل 24 ساعه من مواجهة بيراميدز.

وقال حسام المندوة عبر إتصال هاتفي :ان مجلس الادارة كان يرصد لهم مليوني جنيه في حالة الفوز على بيراميدز لكنه لم يحدث.