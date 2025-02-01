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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعات ومفاجآت.. بعد قليل محاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة في قضية المرسيدس

محمد سامى
محمد سامى
ندى سويفى
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تنظر بعد قليل محكمة جنح الشيخ زايد ثاني جلسات المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات في الاتهامات المتبادلة بينهما بسبب سيارة المخرج.


ومن المقرر ان يشهد اليوم مرافعات دفاع المخرج محمد سامي ودفعه بعدة دفوع تنفي عنه اتهامه بضرب المجني عليه، ويطلب ايضا عدة طلبات بصفته متضرر من اتلاف سيارته المرسيدس الفارهة.

كما يقدم ايضا دفاع مدير مركز الصيانة مرافعته امام هيئة المحكمة والدفع بنفي التهمة عن موكله باتلاف سيارة سامي وطلب عدة طلبات باعتباره مجني عليه في واقعة الضرب.


وشهدت الجلسة الماضية ادعاء شعبان سعيد المحامي دفاع المخرج محمد سامي بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وأجلت المحكمة القضية لطلب الدفاع بالاطلاع.

وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد المخرج محمد سامي وأحمد فراج مدير مركز صيانة سيارات إلى محكمة الجنح المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج واتلاف سيارته.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه اليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، واتلف بإهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586

المخرج محمد سامي جنح الشيخ زايد مركز صيانة سيارات سيارة المخرج

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