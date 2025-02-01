ممثلو الصليب الأحمر يصلون ميناء غزة لتسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث.. بث مباشر

عرضت فضائية إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، يفيد بوصول ممثلي الصليب الأحمر الدولي إلى ميناء غزة، تمهيدا لتسليم المحتجز الإسرائيلي الثالث، ضمن الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وأظهرت لقطات فيديو من منطقة خان يونس بقطاع غزة وصول سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم السبت، إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين في خان يونس، وذلك في إطار الاستعدادات لتنفيذ تسليم الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأظهرت لقطات تسليم المحتجزين للصليب الأحمر، حيث تم تسليم المحتجزين على منصة وسط الأنقاض في خان يونس.