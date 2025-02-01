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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية.. منها مشاكل القلب والجهاز الهضمي

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية
آية التيجي
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لا تؤثر الأفكار السلبية والتوتر المستمر فقط على حالتك المزاجية، بل قد تكون سببًا رئيسيًا في الإصابة بعدة أمراض خطيرة.

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية

وقد تؤدي الأفكار السلبية والتوتر إلى اضطرابات في وظائف الجسم نتيجة لإفراز الهرمونات المرتبطة بالضغط النفسي، مثل الكورتيزول والأدرينالين. 

وقد يحسن التحكم في الأفكار السلبية في حالتك المزاجية فقط، بل يحميك من أمراض خطيرة قد تهدد حياتك، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي.

وهناك أمراض قد تصيبك بسبب التفكير السلبي، وتغير حالتك المزاجية، ومن أبرزها ما يلي :

ـ أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم:

والقلق والتوتر المستمر يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

والتفكير السلبي قد يؤدي إلى اضطراب ضربات القلب وزيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية.


ـ اضطرابات الجهاز الهضمي :

والتوتر والقلق يؤثران على المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي، الحموضة، وقرحة المعدة.

والتفكير الزائد قد يسبب اضطرابات في حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى الإمساك أو الإسهال المزمن.


ـ ضعف المناعة وزيادة الالتهابات :

والإجهاد النفسي المزمن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

وقد يسبب التفكير السلبي التهابات مزمنة تؤدي إلى أمراض مثل التهاب المفاصل والروماتويد.

أمراض قد تصيبك بسبب الأفكار السلبية


ـ الصداع النصفي وآلام العضلات :

والقلق المستمر يؤدي إلى توتر عضلات الرقبة والرأس، مما يسبب الصداع النصفي والتشنجات العضلية.

والتفكير السلبي المستمر قد يؤدي إلى آلام مزمنة في الجسم بسبب ارتفاع مستويات التوتر.


ـ اضطرابات النوم والاكتئاب :

وكثرة التفكير في المشكلات قبل النوم قد تؤدي إلى الأرق واضطرابات النوم، مما يسبب التعب والإرهاق الدائم.

وقد تتطور الأفكار السلبية إلى اكتئاب مزمن يؤثر على الصحة النفسية والجسدية.


كيف تحمي نفسك من التفكير السلبي؟

ـ مارس التأمل واليوغا لتقليل التوتر.

ـ حاول تغيير طريقة تفكيرك والتركيز على الإيجابيات.

ـ مارس الرياضة لتحفيز إفراز هرمونات السعادة.

ـ احرص على نظام غذائي صحي لدعم صحة الجهاز العصبي.

أمراض التوتر الأفكار السلبية الكورتيزول الأدرينالين التفكير السلبي

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