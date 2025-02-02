قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ترودو» ردًا على قرارات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على أمريكا بنسبة 25%
اختبار حقيقي لمنتخبنا.. مدرب أنجولا: اللعب أمام صلاح ومرموش شيء مميز
تذاكر سفر مجانية | 85 وظيفة برواتب مغرية في الإمارات.. والتقديم خلال ساعات
شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
المكسيك تعد بتنفيذ خطة انتقامية ضد الولايات المتحدة .. اعرف السبب
إعلامي: صفقة نجم فاركو تكلف الزمالك 25 مليون جنيه.. وهذه حقيقة طلب شيكابلا 30 مليونًا
إجراء جديد من نتنياهو يُهدّد بعرقلة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
اتهام لمجلس الزمالك.. «الغندور»: هناك حملة ممنهجة لتوسيع الفجوة بين «زيزو» والجماهير
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد فرض «ترامب» رسومًا جمركية على بلاده
ليس خوفًا من الحسد.. نهال عنبر : «حياتي الخاصة متشمعة بالشمع الأحمر»
كيفية الاستعداد لشهر رمضان .. عليك بهذه الأمور في شعبان
«الغندور»: مصير جروس مع الزمالك معلق بمباراة القمة المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أضرار للإفراط في تناول زيت الزيتون

زيت الزيتون
زيت الزيتون
نهى هجرس
×

يفضل العديد من الأشخاص استخدام زيت الزيتون في جميع الوصفات، ولكن على الرغم من أن زيت الزيتون يعتبر من الدهون الصحية ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار.

أضرار الإفراط في استخدام زيت الزيتون

1. زيادة الوزن

زيت الزيتون يحتوي على سعرات حرارية عالية، وإذا تم تناوله بكميات كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

2. الإصابة بالإسهال

تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يسبب اضطرابات هضمية، مثل الإسهال، بسبب تأثيره الملين.

3. اضطراب في توازن الدهون

رغم أنه يحتوي على الدهون الصحية (أحماض دهنية غير مشبعة)، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤثر على توازن الأحماض الدهنية في الجسم ويؤدي إلى مشاكل صحية.

4. تأثير على الكبد

استهلاك زيت الزيتون بكميات كبيرة قد يزيد من العبء على الكبد، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد.

5. التفاعل مع الأدوية

زيت الزيتون قد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية السيولة أو أدوية الضغط، لذا يُنصح باستشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية معينة.



 

زيت الزيتون أضرار زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

بارشيفية

مفاجأة.. بلوجر شهير يعترف بـ مواقعة طالبة التجمع في الشارع

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

طقس

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد