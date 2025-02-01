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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن.. حقيقة خلاف علاء زينهم والزعيم عادل إمام ومحمد صبحى وعبلة كامل

علاء زينهم
علاء زينهم
سعيد فراج
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إيرادات الأفلام.. الدشاش فى المركز الأول وسنو وايت فى القاع

يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي عدد من الأعمال السينمائية، هي: الدشاش، والبحث عن منفذ لخروح السيد رامبو، والحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق.

حقيقة خلافه مع عبلة كامل وأم كلثوم غنت له.. تصريحات نارية لـ محمد صبحى على شاشة صدى البلد

أطلق الفنان محمد صبحى عددا من التصريحات النارية له حيث تحدث عن حقيقة قصة خلافه مع الفنانة عبلة كامل وأيمن بهجت قمر وغناء أم كلثوم له بـ 50 جنيها.

عادل إمام حلف بالطلاق.. قصة خلاف علاء زينهم مع الزعيم

أثار الفنان علاء زينهم حالة من الجدل الواسع بعد كشفه تفاصيل خلافه مع الزعيم عادل إمام فى مسرحية “الزعيم”، والذى أصبح موقفا مؤثرا فى حياته.

إنتى ست كبيرة.. القصة الكاملة فى أزمة عفاف شعيب مع محمد سامى

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة عفاف شعيب عقب مقاضاة المخرج محمد سامى بسبب تصريحاته الصادمة ضدها فى أحد البرامج التلفزيونية، وهو الأمر الذى دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده.

وقد قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج الشهير في قضية السب والقذف التي رفعتها ضده.

هنا الزاهد تكشف حقيقة حصولها على هدية سيارة بـ 20 مليون جنيه

أكدت الفنانة هنا الزاهد أنها لن تُقدم على أي إجراء تجميلي مثل البوتوكس، مشيرة إلى أنها تحب ملامحها الطبيعية ولن تغيرها.

قالت "الزاهد" خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة"، عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي: "عمري ما أعمل الحاجات دي، مش هعرف! مش هتشوفوا تجاعيد ولا خطوط... بس دي ملامحي الطبيعية".

وفاة مشيرة عيسى.. دار الأوبرا تنعى عازفة البيانو العالمية

نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا عازفة البيانو العالمية الدكتورة مشيرة عيسى، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت الأول من فبراير، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

الفنانة هنا الزاهد الفنان محمد صبحى الفنانة عبلة كامل الفنانة عفاف شعيب الفنان علاء زينهم الدشاش

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