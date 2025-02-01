هل تعيش ياسمين عبد العزيز قصة حب .. تعليق يثير الجدل

أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز الجدل حول دخولها في قصة حب جديدة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز بوستر مسلسلها الجديد وعلقت وتقابل حبيب ليرد متابع لحد دلوقتي مقابلتيش لترد .. ومين قال".

ياسمين عبد العزيز:

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها علي انستجرام البوستر الجماعى الرسمى لمسلسلها الجديد وتقابل حبيب الذى تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني ٢٠٢٥ .

وتصدرت ياسمين البوستر وورائها كريم فهمى وبعض من ابطال العمل .

مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكون سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندا موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنه عرفة وسلمى غريب والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل، ويعد ذلك التعاون الثالت بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين بمسلسل "و تقابل حبيب". وكان التعاون الثاني بينهم بمسلسل "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2021.