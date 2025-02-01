برلمانية : مصر شوكة وقفت فى الحلق أمام مخطط التهجير

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن مصر منتبهة منذ 7 أكتوبر لمخطط تهجير الفلسطينيين وكانت الشوكة التى وقفت فى الحلق أمام الجميع.



وأضافت “صابر” خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن مشاهد عودة أهل غزة إلى الشمال إلى منازلهم المدمرة مشاهد لن تمحى من تاريخ الذاكرة الإنسانية.

وتابعت أميرة صابر: عودة أهل غزة إلى الشمال تكشف مدى تمسكهم بأرضهم مهما كان الثمن، لافتة إلى أن إسرائيل كانت تخطط إلى أن تصبح غزة أرض غير صالحة للمعيشة.

حديث التهجير

وأكدت أميرة صابر، أنه لا يجب أن يعلو حديث فوق إعادة إعمار غزة، حديث التهجير الآن مرفوض تماما وخارج أى سياق.

وأفاد ‏البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.