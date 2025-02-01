مصرع شابين في حادث تصادم بزراعي بني سويف الفيوم

لقي شابان مصرعهما إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية معصرة نعسان، بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، إتجاه محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق معصرة نعسان بمركز اهناسيا، في إتجاه محافظة الفيوم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى أقرب مستشفى وايداعهما داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى اهناسيا التخصصي.

وتبين إن المتوفيين هما: عبدالرحمن جمعة أحمد، 22 عامًا، مقيم قرية طما فيوم، وأحمد رمضان حسن، 24 عامًا، مقيم قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا.