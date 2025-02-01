منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد حتى يوم الجمعة المقبل، مُحذرة من التأثر بـ منخفض جوى يؤثر على البلاد ويساعد على انخفاض درجات الحرارة يصاحبها سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

أعلنت الأرصاد الجوية موعد تقلب حالة الطقس اعتبارا من الأربعاء المقبل، حيث نشهد سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى درجتين مئوية على كافة الأنحاء.

يشهد طقس غدا أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وترتفع درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 درجات مئوية .

أما الطقس ليلا شديدة البرودة وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ونشهد تذبذب في درجات الحرارة ما بين العظمى والصغرى.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الداخلية.