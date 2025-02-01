شك في سلوكها .. عامل يلقي زوجته من البلكونة في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل القى زوجته من شرفة منزلهم في السلام بعدما شك في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم السلام أول تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع سيدة ثلاثينية أثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي اجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثمان سيدة ثلاثينية ترتدي كامل ملابسها وبها سحجات وكدمات وكسور متفرقة وتم نقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث نشبت بينهما خلافات زوجية بسبب شكه في سلوكها فقام بإلقائها من الطابق الثالث من شرفة الشقة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.