في زيارة تعزز الوعي الوطني.. طلاب جامعة حلوان يتفقدون قاعدة المشير طنطاوي العسكرية

نظمت جامعة حلوان، زيارة ميدانية استثنائية لطلابها إلى قاعدة المشير محمد حسين طنطاوي العسكرية بالهايكستب، حيث تعرف الطلاب على أحدث المعدات والتقنيات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة المصرية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

واستهلت الزيارة باستقبال حافل من قبل اللواء أركان حرب قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي، الذي أشاد بالدور المحوري للجامعات المصرية في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب.

وشهد الطلاب عروضاً عسكرية مبهرة تضمنت استعراضاً لمعدات فض الشغب وحماية المواطنين، إلى جانب معدات قوات حرس الحدود والمعدات الهندسية المتطورة. كما اطلع الوفد الطلابي على أحدث الدبابات والمدرعات والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي.

وفي مركز القيادة والسيطرة، تعرف الطلاب على كيفية إدارة العمليات العسكرية باستخدام أحدث التقنيات، وشاركوا في حوار مثمر حول دور الشباب في حماية الوطن ومستقبله.

وأعرب الطلاب المشاركون عن فخرهم العميق بالقوات المسلحة المصرية، مؤكدين أن هذه الزيارة عززت انتماءهم الوطني وعمقت تقديرهم للدور البطولي للجيش المصري في حماية الوطن.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود جامعة حلوان المستمرة لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلابها، ودعم التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة، سعياً نحو إعداد أجيال واعية قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مصر.