درجات الحرارة تقترب من الصفر.. الأرصاد تكشف ‏عن حالة طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي بـ 3 درجات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة والتى تقترب من الصفر ببعض المناطق، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 12 درجة وسانت كاترين درجة واحدة وشمال الصعيد بين 8 و 10 درجات.



وتتوقع هيئة الارصاد أن يسود اليوم الأحد 2 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.