الزمالك مش هيغرق.. جمال العدل يكشف: صفقات مغربية وجزائرية في الطريق

أكد جمال العدل عضو لجنة تنمية الموارد بنادي الزمالك، في حديثه مع الإعلامي إبراهيم فايق العديد من النقاط الهامة حول وضع النادي بالفترة الحالية .

وأشار العدل بأنهم ليسوا بجبهة إنقاذ، الزمالك مش هيغرق وانهم متواجدون من قبل وليس بسبب الماديات .

وأشار "مش لابسين جلاليب ورايجين ندعم، وكل الفلوس المدفوعة مش قرض على النادي ما عدا فلوس حسين السيد."

وأكد جمال العدل أن أي شيء يتم حدوثه يكون بقيادة حسين لبيب، وميدو وفريق كامل بيشتغل من أجل جلب صفقات جيدة .

وأوضح أنهم قاموا باستقطاب صفقات مغربية وجزائرية رائعة، وجار البحث عن جناح أيسر ومدافع.