حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس السبت، عن حكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر فيسبوك، طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن سبورت كالتالي:

1- طارق مجدي، حكمًا للساحة.

2- يوسف البساطي، حكمًا مساعدًا.

3- إبراهيم السوداني، حكمًا مساعدًا.

4- محمود رشدي، حكمًا رابعًا.

5- أحمد الغندور، حكم فار.

6- شريف عبدالله حكم فار مساعد.

وتستحوذ مباراة الأهلي ضد مودرن سبورت، المقرر إقامتها اليوم الأحد في السابعة مساءً باستاد السلام، على اهتمام كبير من جماهير المارد الأحمر، خاصة بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري (دوري النيل).

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، مع تقديم ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، مما يتيح للجماهير متابعة الحدث بشكل تفاعلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت اليوم الأحد في السابعة مساءً، وذلك على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري (دوري النيل).

ترتيب الفريقين في الدوري:

الأهلي: يمتلك 20 نقطة بعد خوضه 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وتعادل في 7، وسجل 16 هدفًا، بينما تلقت شباكه 6 أهداف فقط.

مودرن سبورت: يحتل مركزًا متأخرًا برصيد 7 نقاط فقط من 10 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في 4، وخسر 5 مباريات، وسجل 3 أهداف فقط، بينما تلقت شباكه 11 هدفًا.

آخر نتائج الفريقين:

تعادل الأهلي مع بيراميدز 2-2 في الجولة الماضية.

خسر مودرن سبورت أمام حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

يتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على ثنائية دفاعية مكونة من رامي ربيعة ومصطفى العش في مواجهة مودرن سبورت، وذلك في ظل غياب المدافع ياسر إبراهيم بسبب إصابة في العضلة الخلفية. ويُذكر أن مصطفى العش انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من نادي زد، وشارك لأول مرة أساسيًا في مباراة بيراميدز الأسبوع الماضي.

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وأفشة وجراديشار

صفقات الأهلي الشتوية:

شهد الأهلي حركة نشطة في سوق الانتقالات الشتوية، حيث أعلن عن تعاقداته التالية:

مصطفى العش: إعارة من نادي زد حتى نهاية الموسم.

السلوفيني جراديشار: انتقال من نادي فيهرفار المجري لمدة 4 مواسم ونصف.

أحمد رضا: انتقال من بتروجت لمدة 4 مواسم ونصف.

محمود حسن تريزيجيه: تعاقد لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي طرابزون التركي.

أشرف بن شرقي: الصفقة الخامسة التي أعلن عنها النادي مؤخرًا.