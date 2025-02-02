الغندور: قرار من الأهلي بتعليق صفقة «كوتيسا»

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي علّق المفاوضات مع اللاعب كوتيسا جناح نادي سيرفيت السويسري بسبب غموض موقف اللاعب.

وأضاف “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور: "الأهلي اتفق في وقت سابق مع اللاعب على كافة شروطه الشخصية لضمه في يناير ولكن بعد ما اقترب الأهلي من إقناع نادي سيرفيت لبيع اللاعب تفاجأ مسئولو الأحمر بوكيل اللاعب يطلب تأجيل الصفقة للصيف".

وأضاف: "وكيل كوتيسا طلب تأجيل الصفقة للصيف وحصول اللاعب على المقابل المادي الذي سيدفعه الأهلي لنادي سيرفيت كمنحة تعاقد".

وتابع: "الأهلي يريد ضم اللاعب في يناير وطلب من وكيل اللاعب حسم الأمر خلال الساعات المقبلة".

وأكمل: "هناك أصوات داخل الأهلي تطالب بالتعاقد مع اللاعب سواء في يناير أو الحصول على توقيعه وضمه في الصيف مثل تريزيجيه".