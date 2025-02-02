نتنياهو يُعين رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الإسرائيلي .. من هو؟

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن تعيين إيال زامير رئيسًا لأركان الجيش.

وذكرت قناة (اي 24) الإسرائيلية أن الجنرال احتياط إيال زامير قد خدم في آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي كنائب لرئيس هيئة الأركان، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب العُليا، بما في ذلك قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية.