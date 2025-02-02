قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقارب الـ 51 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم
العظمى 21.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
إحالة عصابة كبيرة خططت لسرقة آثار الإمام الشافعي لمحكمة الجنايات..خاص
رقم 8 سر تعدي بلوجر شهير على طالبة مدرسة خاصة بالتجمع
أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأحد 2 فبراير 2025
كاتب صحفي يوضح دلالات استضافة القاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب |فيديو
3 طرق ..استعلم عن فاتورة كهرباء فبراير 2025
قوات الاحتلال تفرض حظر تجول في بلدة طمون بالضفة الغربية
مدرب فاركو: لهذا السبب محمود جهاد مكسب كبير للزمالك
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ وتهريبه

الكاهن نجم عنخ
الكاهن نجم عنخ
مصطفي رجب
×

بعد قليل، تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج مصر، حيث نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري.


 

تفاصيل القضية..


 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرا مصريا هو التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ غير مسجل ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.


 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وباعوا أثرا مصريا وهو (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ) خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي، بقصد تهريبه إلى خارج البلاد دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين أتلفوا وشوهوا عمدا أثرا منقولا حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ، كما أنهم حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المخرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية.


 

وأوضح أمر الإحالة أن ذلك تم بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهمون مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبوها زورت للمختصين بتلك الجهة وهي وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصلحة الآثار المتحف المصري ومهروه بأختام وعلامات مقلدة عزوها زورا إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن وضعوا بصمته على المحرر المزور.

محكمة جنايات القاهرة سرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

سقوط امطار

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

النائب محمد عطية الفيومي

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 .. السبت القادم

ترشيحاتنا

رئيس نادي انبي

ناقد رياضي يهاجم رئيس نادي إنبي بسبب اتخاذه قرارًا غريبًا | تفاصيل

صفقات الاهلي

تعرف على القيمة المادية لصفقات الأهلي والزمالك

مدرب منتخب مصر

لخلافة جروس.. الزمالك يدخل في مفاوضات قوية مع المدرب البرازيلي ميكالي

بالصور

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
الباذنجان

روشتة هاني الناظر لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد