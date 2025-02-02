رسميا.. الهلال الليبي يعلن تعاقده مع أجايي عقب رحيله من سموحة

أعلن نادي الهلال الليبي تعاقده مع اللاعب النيجيري جونيور اجايي، بعد فسخه التعاقد مع سموحة بالتراضي.

وقام النيجيري جويو أجايي بفسخ تعاقده مع نادي سموحة صباح اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع مجلس إدارة النادي .

وتنازل جونيور أجايي عن جزء من مستحقاته لإنهاء التعاقد والانتقال إلى صفوف فريق آخر.

صدي البلد يرصد تفاصيل فسخ تعاقد أجايي

وعلم صدى البلد من أحد المصادر الخاصة أن النيجيري جونيور أجايي تنازل عن جزء كبير من مستحقاته بما يقارب 250 ألف دولار لفسخ عقده والرحيل عن صفوف الموج الأزرق.

وخاض جونيور أجايي مباراتين لمدة 21 دققة فقط في الدوري المصري هذا الموسم حيث شهدت التجربة مع نادي سموحة العديد من الأزمات والتي من أبرزها إصابته التي أبعدته عن المشاركة لما يقارب من موسم كامل ومحاوله الاعتداء على أحد المسئولين ونشوب الخلافات مع مجلس الإدارة.