تقلبات جوية تضرب البلاد.. أمطار غزيرة متوقعة على القاهرة وعدة محافظات الأربعاء والخميس| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ تأثيراتها بالفعل وتمتد خلال اليومين المقبلين، وفقًا للتنبؤات الصادرة قبل أكثر من 72 ساعة.

موجة التقلبات الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بالهيئة، إن موجة التقلبات الجوية بدأت على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على صور الأقمار الصناعية، يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

وأوضح شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أن القاهرة قد تشهد خلال ساعات الليل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير في بدايتها.

حالة عدم الاستقرار

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار ستتواصل غدًا الأربعاء، لتشمل معظم أنحاء الجمهورية، بدءًا من السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية، قبل أن تمتد تدريجيًا إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد وسيناء.

شدة الأمطار غزيرة

وأشار إلى أن شدة الأمطار ستتراوح بين متوسطة وغزيرة مع تقدم الوقت، مؤكدًا أن ذروة الحالة الجوية على القاهرة ستكون خلال فترات الليل، من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، حيث يُتوقع سقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، قد تؤدي إلى تجمعات للمياه وتؤثر على حركة المرور.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات

ودعا مدير المركز الإعلامي المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة، نظرًا للتقلبات الربيعية السريعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، وتجنب السرعات العالية أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، فضلًا عن الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات لتفادي المخاطر المحتملة.