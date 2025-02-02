سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية بـ 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 25 قضية “إتجار بالمواد المخدرة”، ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو - قرابة 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (31 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط 58 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (9 بنادق آلية - 12 بندقية خرطوش - 45 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (58 متهم "لـ 21 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (971) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو) ، بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص..عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى)، وتنفيذ 816 حكم قضائى متنوع.



ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو") وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.