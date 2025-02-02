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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية بـ 3 محافظات

حملات امنية
حملات امنية
مصطفى الرماح
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان– دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 25 قضية “إتجار بالمواد المخدرة”، ضُبط خلالهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قرابة 3 كيلو جرام لمخدر الشابو - قرابة 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (31 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").


كما تم ضبط 58 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (9 بنادق آلية - 12 بندقية خرطوش - 45 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (58 متهم "لـ 21 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (971) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو) ، بحوزة    (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وضبط 3 قطع سلاح نارى بدون ترخيص..عبارة عن (بندقية آلية –     2 فرد محلى)، وتنفيذ 816 حكم قضائى متنوع.
 

ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو") وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـ 3 منهم معلومات جنائية").


تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

المواد المخدرة الأجهزة الأمنية الأمن العام مديرية أمن أسيوط حملات أمنية

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