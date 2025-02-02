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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع

ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك
ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح
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التقى  إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس  أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم ، يأتي ذلك  في في إطار المتابعة الميدانية  للتوجيهات  الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية ،وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن  متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.

وفي البداية ، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن  امتنانه بثقة   القيادة السياسية  في تولي سيادتكم المسؤولية، متمنيًا دوام السداد والتوفيق،  ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لإستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ،  والجهود التي قمتم بها ، لا سيما فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع واستمرار إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطنين بأسعار مناسبة .

وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية .

كما تناول اللقاء، بحث آلية تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء  ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية  بضرورة  مواصلة  العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد  على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في  الأسواق ومنع أية ممارسة  احتكارية، وضرورة انفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، حرص المحافظة  بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية  بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في  الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمناً في هذا الصدد قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارت على السلع السبعة الإستراتيجية  والأساسية التي تهُم المواطنين.

ومن جهته،أعرب النائب دكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، عن شكره وتقديره بهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام الدولة بالتواجد الميداني لضبط الأسواق وأسعار السلع بمُختلف محافظات الجمهورية،ونطمئن الحكومة والقيادة السياسية بأن هناك وفرة وإتاحة سلعية فضلاً عن التوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان " داخل المحافظة بأسعار مخفضة. 

وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن بالغ سعادته وتقديره ،  بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، ومحافظة القليوبية، في استكمال جهود الدولة فى مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلى مزيدًا من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين  .

توافر  السلع الأساسية بأسعار مُخفضة

ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ القليوبية ،  بعقد لقاءً موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى توافر  السلع الأساسية بأسعار مُخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم،  والقيام بجولات ميدانية على الأسواق  والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة  على الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.


 

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