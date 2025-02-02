قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب تشعل الضفة لإرضاء اليمين المتطرف
مساعد وزير الخارجية يستقبل نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي
خبير علاقات دولية: نتنياهو انتهى سياسيًا ويحاول إنقاذ مستقبله بإشعال الضفة
صدى البلد ينعى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق
محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين
حسام بدراوي: التعليم سياسة دولة وليس نهج حكومة
برنامج الغذاء العالمي يبحث دور مصر في دعم المساعدات المقدمة لغزة والسودان
هما اللي يخافوا مننا.. بن شرقي: مش خايف من ميسي ولا انتر ميامي
رد فعل صادم من جوارديولا تعقيبا على الخسارة المذلة أمام آرسنال
إعلام سوري: الاحتلال ينسحب من مواقع سيطر عليها سابقا بريف القنيطرة
أستاذ قانون: نتنياهو يماطل لتجنب المرحلة الثانية من الهدنة
تنازلت عن مستحقاتي المالية للريان.. بن شرقي: الحمد لله على نعمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الجيزة: ضبط أسعار السلع والأسواق أولوية لدعم الاقتصاد المحلى

السلع- صورة أرشيفية
السلع- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

ثمن  أحمد جابر ، عضو غرفة الجيزة التجارية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق ، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق عدد من الاجراءات ؛ أهمها ، توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والرقابة المستمرة  على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار أية سلعة وتطوير آليات توزيع السلع بالاضافة الى إطلاق المبادرات المختلفة بالتعاون بين الحكومة والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

 وأشار " جابر"  لـ"صدى البلد" الى البرامج و المبادرات المتتالية التى  أطلقتها الدولة فى الآونة الأخيرة لدعم الأسرة المصرية وتوفير السلع بمختلف أنواعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، ومن أبرزها برامج "تكافل وكرامة" التي بدأت في 2015 وحققت نجاحاً كبيراً و استفاد منها ملايين المصريين ، ذلك بالاضافة الى مبادرة أسواق اليوم الواحد  والتى تعد واحدة من المبادرات الاقتصادية الناجحة  التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث يوفر هذا السوق فرصا للتجار المحليين  والمزارعين وأصحاب الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى وسطاء ، وعليه يتمكن المنتجون من تعزيز هامش الربح  من خلال البيع المباشر، ويتمكن المستهلكين من ايجاد  المنتجات الطازجة بأسعار مناسبة لهم وبتخفيضات تتجاوز الـــ 35% ، مما يعزز الاستهلاك المحلي ويدعم الإنتاج الوطني، ذلك الى جانب الحد من الفاقد الغذائي من خلال  بيع المنتجات الطازجة في نفس اليوم، مما يعزز من استدامة الموارد الغذائية.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأشارعضو غرفة التجارية الى معارض  "أهلا رمضان" والذى من المقرر افتتاحها خلال فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين كلا من " وزارة التموين والتجاره الداخليه "و “محافظة الجيزة”و " غرفة الجيزة التجارية" لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

و أكد " جابر" أن الدولة المصرية تتبع الأسلوب الصحيح و العلمي لضبط الأسواق والتخلص من احتكار التجار للسلع،  منوها الى أهمية اللجنة العليا لضبط الأسعار بالأسواق والتى يتم من خلالها  ربط المسئولين الحكوميين مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وغيرها من المؤسسات وذلك بهدف متابعة موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المُبررة في أسعار عدد من السلع،  وما تُحدثه من زيادة في معدلات التضخم وبحث اليات ضبط الاسواق

وأوضح عضو غرفة التجارية أن المخزون الاستراتيجي الكبير من السلع الأساسية، وزيادة الرقعة الزراعية، ساهما في تحقيق استقرار الأسعار ومنع التلاعب بها، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

الخدمات غرفة الجيزة التجارية السلع التضخم الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 بالاسم ورقم الجلوس| رابط مباشر

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

وزير التعليم

بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

الاهلي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة مودرن سبورت والأهلي

متحدث الحكومة

قريبا.. حزمة دعم جديدة للأسر الأكثر احتياجًا وزيادة في المعاشات والمرتبات

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية أحمد خالد

توجيهات برفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام بالإسكندرية

حنطور

ضبط محتويات 30 عربة ومصادرة 3 عربات مخالفة بأسوان

جهود احتواء حريق بأحد الفنادق باسوان

بسبب نشوب حريق.. محافظ أسوان يوجه باتخاذ الإجراءات ضد مالك أحد الفنادق

بالصور

صبا مبارك تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

دراما رمضان 2025..طرح بوسترات مسلسل قهوة المحطة| صور

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ضبط 200 لتر زيت لسوء التخزين في حملة على المنشآت الغذائية بـ ههيا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

كتاب ونقاد السينما تكرم الفائزين بجوائز الدولة

محمد فاضل
محمد فاضل
محمد فاضل

فيديو

موظف الأوبرا

قصة موظف الأوبرا .. حقيقة الورقة المنتشرة وكواليس القرار الصادم

صاحبة عقار المرج

صاحبة عقار المرج الآيل للسقوط: ماسورة شركة المياه رمتني في الشارع| فيديو

سوبر هيرو فيصل

تسلق 6 أدوار وأنقذ الأطفال .. سوبر هيرو فيصل يتحدي النيران

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تفاصيل مصرع سيدة عين شمس على يد زوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد