قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة فى الدوحة: نجاح الرياضيين لا يعتمد فقط على التدريب والمواهب
كنت معدي بالصدفة.. سوبر هيرو فيصل يروي تفاصيل إنقاذه 3 أطفال من النيران |لايف
حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب
الداخلية تعلن مقتـ ل أخطر عنصرين في جلب المخدرات.. ماذا حدث؟
سبب في استجابة الدعاء.. أركان المناجاة بين العبد والله تعالى
«أبو العينين» يدعو لوضع استراتيجية عربية لمواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: الشباب أكثر وعيا باستثمار قدراته في التكنولوجيا
لاعبان على رادار الزمالك .. من هما؟
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات
خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار
بالاسم ورقم الخريج .. نتيجة تكليف الصيادلة 2022
الزمالك يرفض التعاقد مع نجم الأهلي
تطوير منظومة الحاسب الآلي بالقابضة للمطارات ودعمها بأجهزة متطورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم سنو ويت.. الخاسرون فى إيرادات أفلام موسم نصف العام

فيلم سنو ويت
فيلم سنو ويت
×

شهد الموسم السينمائي الأخير تفاوتًا كبيرًا في أداء الأفلام المعروضة، حيث حققت بعض الأعمال نجاحًا لافتًا، في حين عانت أخرى من تراجع حاد في الإيرادات.

المستريحة 

من أبرز الأفلام التي اخفقت هذا الموسم فيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، حيث لم يحقق سوى مليون و300 ألف جنيه بعد ثلاثة أسابيع من عرضه، مما استدعى رفعه من دور العرض السينمائي.

سنو وايت 

 في الوقت نفسه، عاني فيلم "سنو وايت" من تراجع حاد، حيث حقق هذا الأسبوع 17 ألف جنيه فقط، ليصل مجموع إيراداته إلى 538 ألف جنيه فقط، وهو ما يعتبر رقمًا ضعيفًا مقارنة بتكلفة إنتاجه وتوقعات صناعه.

 أما فيلم "مين يصدق"، فقد حقق 20 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليصل مجموع إيراداته إلى 3 ملايين و800 ألف جنيه.

فيلم سكر 

ومن الأفلام التى تعانى أيضا من عدم تحقيق إيرادات جيدة فيلم “سكر” الذى حقق فى أسبوعه الأول إيرادات بلغت 395.591 جنيه، كما ان إيرادات اليومية لا تبشر بتحقيقه إيرادات كبيرة مما يعنى انه أحد الافلام المهددة بالانسحاب. 

فيلم المستريحة فيلم مين يصدق إيرادات الأفلام فيلم سنو ويت الخاسرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

محافظ القاهرة

بعد إعلانها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الرسمي بمحافظة القاهرة

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

خصم 50%.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار

الطماطم

كلها بكتيريا.. تخزين الطماطم بهذه الطريقة يصيبك بمرض خطير

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة .. ترقبوها هنا

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

98 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة ونظيره السعودى

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة والمحكمة الإدارية السعودية

صورة ارشيفية

ننشر أسماء مصابي انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

الشاب

بطل واقعة شقة فيصل: بنتى توفيت من فترة وربنا الهمني لانقاذ الأطفال| فيديو

بالصور

بتكلفة 6 مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إيمان العاصي تثير الجدل بفستان جذاب| شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

كواليس مسلسل محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال" .. صور جديدة

كواليس شهادة معاملة أطفال
كواليس شهادة معاملة أطفال
كواليس شهادة معاملة أطفال

بعد تصدره التريند.. مواعيد العرض الرسمية لمسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا
مسلسل صفحة بيضا
مسلسل صفحة بيضا

فيديو

أصالة وطارق العريان

حكاية “60 دقيقة حياة” بين طارق العريان وأصالة.. وسر الحذف من اليوتيوب

نهال عنبر

نهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمس

قصة حب جديدة لـ ياسمين عبد العزيز

هل قابلت حبيبها؟.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل على السوشيال ميديا (فيديوجراف)

محمد سامي وعفاف شعيب

بحترمها علشان هي ست كبيرة.. خناقة محمد سامي وعفاف شعيب تصل للمحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد