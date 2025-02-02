منهم سنو ويت.. الخاسرون فى إيرادات أفلام موسم نصف العام

شهد الموسم السينمائي الأخير تفاوتًا كبيرًا في أداء الأفلام المعروضة، حيث حققت بعض الأعمال نجاحًا لافتًا، في حين عانت أخرى من تراجع حاد في الإيرادات.

المستريحة

من أبرز الأفلام التي اخفقت هذا الموسم فيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، حيث لم يحقق سوى مليون و300 ألف جنيه بعد ثلاثة أسابيع من عرضه، مما استدعى رفعه من دور العرض السينمائي.

سنو وايت

في الوقت نفسه، عاني فيلم "سنو وايت" من تراجع حاد، حيث حقق هذا الأسبوع 17 ألف جنيه فقط، ليصل مجموع إيراداته إلى 538 ألف جنيه فقط، وهو ما يعتبر رقمًا ضعيفًا مقارنة بتكلفة إنتاجه وتوقعات صناعه.

أما فيلم "مين يصدق"، فقد حقق 20 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليصل مجموع إيراداته إلى 3 ملايين و800 ألف جنيه.

فيلم سكر

ومن الأفلام التى تعانى أيضا من عدم تحقيق إيرادات جيدة فيلم “سكر” الذى حقق فى أسبوعه الأول إيرادات بلغت 395.591 جنيه، كما ان إيرادات اليومية لا تبشر بتحقيقه إيرادات كبيرة مما يعنى انه أحد الافلام المهددة بالانسحاب.