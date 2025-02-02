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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألم اقتصادي وحقيقة قاسية .. ترامب يجدد دعوته لكندا لتصبح الولاية الأمريكية 51

ترامب
ترامب
دعاء أبوهشيمة
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جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  اليوم الأحد، دعوته إلى كندا لتصبح ولاية أمريكية، مما زاد من التوترات مع أحد أقرب حلفاء بلاده بعد أن وجه ضربة بفرض التعريفات الجمركية.

وقال ترامب: "بينما تدعي أن الولايات المتحدة تدفع مئات المليارات من الدولارات لدعم كندا إلا أنه بدون هذا الدعم الهائل، لزالت من الوجود"، مضيفا: "أمر قاس لكنه الحقيقة".

وتابع في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، غداة فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين: "لذلك، يجب أن تصبح كندا ولايتنا الـ 51 العزيزة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجلب "ضرائب أقل بكثير ، وحماية عسكرية أفضل بكثير لشعب كندا - ولا تعريفة!"

وتابع ترامب: "إن الأمريكيين قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأمريكية "يستحق هذا الثمن".

ووفقا لشبكة "الحرة" الأمريكية،  تساءل ترامب: "هل سيكون هناك بعض الألم؟ نعم، ربما (وربما لا)". وأضاف "لكننا سنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ويستحق هذا الثمن الذي يجب دفعه".

وفي منشور آخر، اتهم دولا مثل "كندا والمكسيك والصين بممارسة عمليات "احتيال منذ عقود" في "التجارة أو الجريمة أو المخدرات".

وقال: "لقد ولت تلك الأيام".

وفي تبريره لفرض التعريفات الجمركية على كندا، قال إنه يمكن الاستعاضة عما تستورده الولايات المتحدة من هناك:"نحن لا نحتاج أي شيء لديهم. لدينا طاقة غير محدودة، ويجب أن نصنع سياراتنا الخاصة، ولدينا من الأخشاب أكثر مما يمكننا استخدامه على الإطلاق".

وكان ترامب أعلن عن فرض رسوم بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم بنسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى تتعاون الدولتان مع واشنطن في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

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