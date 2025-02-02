أول تعليق من شوبير على ثلاثية الأهلي أمام مودرن سبورت

علق الإعلامي أحمد شوبير ، علي تقدم الأهلي بثلاثية أمام مودرن فيوتشر في بطولة الدورى الممتاز .

وكتب شوبير ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي علي مودرن سبورت بثلاثية نظيفة ” .

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي ومودرن سبورت بنتيجة 3-0، في المباراة المقامة حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل نيجك جراديشار الهدف الأول من تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 29 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة من محمد مجدي أفشة.

وأضاف إمام عاشور ، الهدف الثالث في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة بعد تلقيه تمريرة سحرية من السلوفيني نيجك جراديشار.