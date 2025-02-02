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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن موجة البرد الشديدة التي رأيناها في نهاية العام الماضي، هي أقوى موجة حتى الأن، ولكن الأن الأجواء مستقرة.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه خلال يوم الأربعاء والخميس القادمين، سيكون هناك نشاط للرياح، مع إضطراب في حركة الملاحة البحرية، حيث سيصل إرتفاع الأمواج ما يقرب من 5 أمتار، مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرية.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن انخفاض درجة الحرارة سيكون أقل من المعلادت الطبيعية، مؤكدا أن درجاتت الحرارة ستسجل على القاهرة الكبرى ما بين 17 و 19 درجة مئوية

هيئة الأرصاد الدكتور محمود شاهين التنبؤات الجوية حركة الملاحة البحرية مركز التنبؤات

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